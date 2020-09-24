Son dakika deprem haberi: Konya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberine göre Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.09'da Konya Demirci/Emirgazi'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin merkez üssünü Aksaray, büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.