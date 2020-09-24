24 Eylül 2020 Perşembe 22:33 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Konya'da korkutan deprem!
Son dakika deprem haberi Konya Demirci-Emirgazi'den geldi. Konya'ya Emirgazi'de saat 22.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberine göre Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.09'da Konya Demirci/Emirgazi'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin merkez üssünü Aksaray, büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.