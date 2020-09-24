  • $7,6268
  • 8,9113
  • 458.138
  • 1119.56
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
24 Eylül 2020 Perşembe 22:33 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Konya'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi: Konya'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi Konya Demirci-Emirgazi'den geldi. Konya'ya Emirgazi'de saat 22.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberine göre Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.09'da Konya Demirci/Emirgazi'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin merkez üssünü Aksaray, büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

MB Faiz kararını açıkladı... Altın ve döviz ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Prens Harry ve Meghan Markle ''oy verin'' çağrısı yaptı... İngiliz medyası tepki gösterdi

Bayburt'ta 3 bin yıllık yeraltı şehri: Aydıntepe

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.