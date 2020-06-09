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  3. Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!
09 Haziran 2020 Salı 19:09 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi İzmir ilinden geldi! İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18.44'te 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 10.63 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden kişiler "İzmir'de deprem mi oldu?" sorusunu arama motorunda aratmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Son dakika deprem haberleri ve son depremler vatandaşlar yakından takip ediliyor. İzmir deprem haberi vatandaşları korkuttu! İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18.44'te 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "İzmir'de deprem mi oldu?" sorusunu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bilgilerine göre deprem 10.63 km derinlikte gerçekleşti. 

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 18.44'te gerçekleşen depremin derinliği 10.63 km olarak açıklandı. 

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