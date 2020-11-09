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09 Kasım 2020 Pazartesi 23:42 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi İzmir ilinden geldi. İzmir'de az önce meydana gelen depremin şiddeti ile ilgili açıklama AFAD tarafından yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre deprem İzmir Menderes'te 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 23.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

İzmir son dakika deprem haberi ile gündeme geldi. İzmir Menderes'te saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Sosyal medyada depremi hisseden vatandaşlar korkularını dile getirirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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