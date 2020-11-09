Son dakika deprem haberi: İzmir'de korkutan deprem!

İzmir son dakika deprem haberi ile gündeme geldi. İzmir Menderes'te saat 23.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Sosyal medyada depremi hisseden vatandaşlar korkularını dile getirirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.