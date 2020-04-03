Son dakika deprem haberi: Hatay'da şiddetli deprem!
Son Dakika Haberleri.. Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Son dakika deprem haberi Hatay ilinden geldi. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 21.15'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre Deprem 19.77 km derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri...
Hatay son dakika deprem haberi binlerce kişiyi korkuttu! Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 21.15'te gerçekleşen depremin derinliği AFAD'ın aktardığı bilgiye göre 19.77 km derinlikte gerçekleşti. Detaylar geliyor...
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