Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7349
  • 7,2959
  • 351.705
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika deprem haberi: Hatay'da şiddetli deprem!

Son dakika deprem haberi: Hatay'da şiddetli deprem!

Son dakika deprem haberi: Hatay'da şiddetli deprem!

Son Dakika Haberleri.. Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Son dakika deprem haberi Hatay ilinden geldi. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 21.15'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre Deprem 19.77 km derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri...

Hatay son dakika deprem haberi binlerce kişiyi korkuttu! Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 21.15'te gerçekleşen depremin derinliği AFAD'ın aktardığı bilgiye göre 19.77 km derinlikte gerçekleşti. Detaylar geliyor...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Seren Serengil ve sevgilisi için korkunç iddia: 'Koronavirüs bulaştırdın' diye darp edip ormana attı

Seren Serengil ve sevgilisi için korkunç iddia: 'Koronavirüs bulaştırdın' diye darp edip ormana attı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak

Dünyada tek olan bir proje! Türkiye adına kayıt altına alınıyorlar