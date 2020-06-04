Son dakika deprem haberi: Hatay'da korkutan deprem!

Hatay 3.7 şiddetinde deprem ile sallandı! Hatay'a bağlı Dörtyol ilçesinde saat 21.15'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem 6.43 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusunu aratmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ve gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.