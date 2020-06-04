04 Haziran 2020 Perşembe 21:33 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Hatay'da korkutan deprem!
Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Hatay'dan geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 21.15'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan bilgiye göre deprem 6.43 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
Hatay 3.7 şiddetinde deprem ile sallandı! Hatay'a bağlı Dörtyol ilçesinde saat 21.15'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem 6.43 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusunu aratmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ve gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız