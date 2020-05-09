Son dakika deprem haberi: Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan'da korkutan deprem! Son dakika deprem haberi Erzincan'dan geldi. Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesinde saat 18.41'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan bilgiye göre deprem 7.52 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Erzincan'da deprem mi oldu?" sorusunu yoğun olarak aratmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler...