Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! Elazığ 5.0 ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu? sorusu binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika deprem haberi Elazığ ilinden geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı veriye göre deprem 21.34 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimiz içerisinden son dakika deprem haberleri ve gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Son dakika deprem haberi Elazığ Sivrice'den geldi! Elazığ'a bağlı Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem 21.34 km derinlikte gerçekleşti.