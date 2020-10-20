20 Ekim 2020 Salı 01:45 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: ABD Alaska'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika deprem haberi ABD'den geldi! Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'nin Alaska eyaletinde Türkiye saati ile 23.54'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerden 40 km derinlikte gerçekleşti. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.