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  3. Son dakika... DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te gözaltına alındı

Son dakika... DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te gözaltına alındı

Son dakika... DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te gözaltına alındı

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Filistin bayrağı taşıyan Tunahan Kuzu, Kudüs'te cuma namazı sonrası, zorunlu göçün 71. yılı münasebetiyle düzenlenen "Nakba" etkinliğine katılmak için Filistin'de bulunuyordu. İsrail polisi, Kuzu'yu etkinliğe giderken gözaltına aldı. Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından da doğrulandı. 

İsrail'in 14 Mayıs 1948 yılında Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte milyonlarca Filistinlinin zorunlu göçe tabi tutulmasının 71.yılı münasebetiyle düzenlenen Nakba etkinliğine giderken gözaltına alınan Tunahan Kuzu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığı için dünya medyasında geniş yer almıştı. 

(İHA)

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