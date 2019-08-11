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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı sonrası açıklama yaptı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Türkiye güzel günler geçiriyor." dedi. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" dedi ve yaşanan gerilimle ilgili "Biz her zaman zeytin dalı uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

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