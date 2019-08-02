CHP'li belediyede inanılmaz mobing! Konteyner sürgünü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri Müdürlüğü'nde bölge sorumlusu olarak çalışan Yılmaz Sayni'ye, iddiaya göre seçim kampanyasında kendisine destek olmadığı için konteyner cezası verdi. 6 yıldır belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde "Çavuş" olarak 9 mahalleden sorumlu olan Sayni, 2 aydır Doğançay'daki kum ocağında bir konteynerde görev yapıyor.



Bölge sorumluluğu görevinden alınarak her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kum ocağındaki konteynere giden Yılmaz Sayni, siyasi görüşünün bedelini ağır ödediğini söyledi. Sayni'ye uygulanan mobbing olayı, 2 hafta önceki belediye meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyeleri Mikail Bilici ve Orhan Temiz tarafından gündeme getirildi. Önceki belediye başkanı Hasan Karabağ'ın 6 yıl önce "temiz, dürüst, namuslu" bir insan olduğunu söyleyerek kendisiyle çalışmak istediğini söyleyen Sayni, "Ben 2004-2005 yıllarında Karşıyaka AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2014-2015'te ise Bayraklı AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olarak görevliydim. Benim siyasi görüşüm belliydi. Buna rağmen dürüstlüğümden dolayı belediyede işe alındım. Ancak Serdar Sandal, evime kadar gelip benden oy istedi. Ben de siyasi görüşümün belli olduğunu ifade ederek kendisine oy veremeyeceğimi dürüstçe söyledim. Bu nedenle göreve gelir gelmez beni kum ocağındaki bir konteynere hapsetti. Kendisine mobbing davası açacağım" dedi.

KARABAĞ İŞE ALMIŞ



Karşıyaka AK Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Bayraklı Belediyesi'nde 6 yıl önce işe başlayınca aktif siyaseti bıraktığını anlatan Sayni, yerel seçim öncesinde CHP'li Serdar Sandal'ın Cengizhan Mahallesi'ndeki evine gelerek kendisine destek olmasını istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmediğini anlatan Sayni, Sandal'ın göreve gelir gelmez kendisini siyasi görüşü nedeniyle bir görevlendirme yazısıyla Doğançay Mezarlığı'nın yanındaki kum ocağına gönderdiğini anlattı. O günden beri kum ocağındaki konteynerde mesaisini tamamlayan Sayni, haksızlığa uğradığını ve kendisine mobbing uygulandığını iddia etti. Kendisine görevlendirmeye ilgili bir gerekçe sunulmadığını söyleyen Sayni, konuyu bağlı olduğu DİSK Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız'a da iletti. Konteynerdeki çalışma ortamını gören Yıldız, konuyla ilgileneceğini söyledi.



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