Çeşme'de sahibinden satılık ada! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İzmir Çeşme'de Alaçatı'ya bağlı Ildır bölgesine yakın Mustafa Çelebi Adası, 40 milyon Euro (yaklaşık 250 milyon lira) bedeli ödeyecek yeni sahibini bekliyor. 562 dönümden oluşan adanın 160 dönümü Hazine'ye, 400 dönümü ise mirasçılara ait. Adanın 32 mirasçısı bulunuyor. Adanın dört tarafında termal kaplıca suyu ve doğal çamur banyosu olduğu belirtilirken, ilerde turizm amaçlı, tatil köyü olarak kullanılabileceği dile getiriliyor. Mustafa Çelebi adasının karaya yakınlığı 325 metre, ada ile kara arasındaki deniz derinliği ise 3.5 metre olarak açıklandı.



Çeşmeliler bu adanın uzun zamandan beri satılık olduğunu belirtirken, Çinli bir yatırım grubu ile Kanadalı bir milyarder işadamının fiyat için nabız yokladığı iddia edildi. Satılık adalara, İranlı grupların yanı sıra Katar, Dubai ve Türk cumhuriyetlerinden ilgi artıyor.



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