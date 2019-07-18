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  3. Son dakika... Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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