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  3. Can çekişerek öldü, arkalarını dönüp gittiler! Sosyal medyayı karıştıran görüntü

Can çekişerek öldü, arkalarını dönüp gittiler! Sosyal medyayı karıştıran görüntü

Can çekişerek öldü, arkalarını dönüp gittiler! Sosyal medyayı karıştıran görüntü

İstanbul Bakırköy'de bir kedinin can çekişerek öldüğü korkunç görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir apartamana giren iki kadın, dış kapıyı sonuna kadar itip bıraktı. O anda dışarı çıkmak isteyen kedi kapının arasında sıkıştı. Kedinin seslerini duyan kadınlardan biri arkasını dönüp gelirken, hayvanın can çekişmesine rağmen kapıyı açmaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kedinin can çekişerek ölmesi sonrası cesedi sıkıştığı apartman kapısından alındı. Korkunç görüntüler apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kadınların kimlikleri merak konusu oldu.

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