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  3. Son Dakika... Cami hoparlöründen çalınan Çav Bella videosunu paylaşan Banu ö. tutuklandı.
22 Mayıs 2020 Cuma 15:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Cami hoparlöründen çalınan Çav Bella videosunu paylaşan Banu ö. tutuklandı.

Son Dakika... Cami hoparlöründen çalınan Çav Bella videosunu paylaşan Banu ö. tutuklandı.

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Kentte önceki gün saat 17.00 sıralarında korsan olarak merkezi sistemin frekansına giren kişi ya da kişiler, bazı camilerden müzik yayını yaptı. Çalınan 'Çav Bella' isimli İtalyanca marş karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma devam ederken, bu kez de dün Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısı çalındı. Bu gelişme üzerine birçok kişi, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Öte yandan, frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii'ndeki merkezi sistem görüntülendi. Müezzinin ezan, sela ya da duaları okuduğu odada, sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir,  'Dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.


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