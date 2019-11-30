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  3. Burdur'da feci kaza! Otomobil uçuruma devrildi

Burdur'da feci kaza! Otomobil uçuruma devrildi

Burdur'da feci kaza! Otomobil uçuruma devrildi

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan Osman Yurtseven idaresindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, Isparta- Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yurtseven ve otomobildeki 4 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)


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