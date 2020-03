Son dakika: Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı! Boris Johnson kimdir, kaç yaşında?

Son dakika bilgisine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandığı iddia ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Başbakan Boris Johnson'ı da etkiledi. Konu hakkında İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaştı. Detaylar haberde.

BORIS JOHNSON KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama is şu şekilde; "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve korona virüs test sonucun pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson başbakan ve muhafazakar partinin lideri için aday olacağını açıkladı.