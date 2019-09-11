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  3. Bitlis Hizan'da korkunç kaza! 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Bitlis Hizan'da korkunç kaza! 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Bitlis Hizan'da korkunç kaza! 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş'ın kullandığı 65 AZ 282 plakalı köy minibüsü şarampole devrildi. Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan'da köy minibüsünün şarampole devrildiğini belirterek, "Meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı." dedi.

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