Son dakika: Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terörist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(DHA)