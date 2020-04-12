Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de deprem! Kandilli son gerçekleşen depremler
Son dakika Bingöl'de deprem meydana geldi. Bingöllü vatandaşlar "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından yoğun olarak araştırmaya başladı...
Son dakika Bingöl'de deprem meydana geldi. Bingöllü vatandaşlar "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından yoğun olarak araştırmaya başladı. Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA BİNGÖL'DE DEPREM
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
KANDİLLİ SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER