Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de deprem! Kandilli son gerçekleşen depremler

Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de deprem! Kandilli son gerçekleşen depremler

Bingöl'de deprem mi oldu" Son dakika Bingöl'de deprem! Kandilli son gerçekleşen depremler

Son dakika Bingöl'de deprem meydana geldi. Bingöllü vatandaşlar "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından yoğun olarak araştırmaya başladı...

Son dakika Bingöl'de deprem meydana geldi. Bingöllü vatandaşlar "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı arama motorlarından yoğun olarak araştırmaya başladı. Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA BİNGÖL'DE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

KANDİLLİ SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER


Kendilerini uyaran polislere saldırdılar!

Kendilerini uyaran polislere saldırdılar!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktar arttırıldı

Bu garajın içinde bakın ne var?