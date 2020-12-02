02 Aralık 2020 Çarşamba 12:34 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de "aşı" gündemiyle yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.