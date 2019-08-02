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  3. Bebeğe acımasızca tekme atmıştı! O vicdansız yakalandı

Bebeğe acımasızca tekme atmıştı! O vicdansız yakalandı

Bebeğe acımasızca tekme atmıştı! O vicdansız yakalandı

İzmir Balçova’daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam 21.00 sıralarında İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı bebeği önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülmüştü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaşanan bu olaysa tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Polis ekipleri, kısa sürede babası olduğu anlaşılan söz konusu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

BAKANLIK DEVREDE

Gözaltındaki kişi sorgu için emniyete götürüldü. Öte yandan, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, basında çıkan haberler üzerine ailenin evine gitti. Müdürlük yetkililerinin, aile ve çocukla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İHA

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