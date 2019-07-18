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  3. Son dakika... Irak'tan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Son dakika... Irak'tan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Son dakika... Irak'tan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

AA

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