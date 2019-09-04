Son dakika... Başkan Erdoğan'dan YHT müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

''Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımızdan günden bugüne kadar bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruyabilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletin mensuplarıyız. İstiklal harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmıştır.

Sivas milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Bir asır önce bugün Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler burada milli bir duruş sergilemiştir.

Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O gün İstanbul temsilicisi ile buradaydı, Bursa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar buradaydı.

Sivas’taki tarihi toplantıda bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum. Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur.



Sivas, 108 gün boyunca milli mücadelemizin de başkentliğini yürüttü. Sivas o günün şartlarında Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak tercih edilmişti. Sivas Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdudur.

Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz de bu yüzden Sivas’a ayrı bir önem verdik.

Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla mi,lli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi.

Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Milli iradeye darbe vurmak amacıyla girişilen hain darbe teşebbüsü milletimizin azmiyle boşa çıkartıldı.

Sizlerde o gece bu meydana akın ederek milli iradeye sahip çıktınız. Darbecilerin karşısında dimdik durarak meclisinize, hükümetinize sahip çıktınız.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz.

Sivas’tan haykırıyoruz, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız

Kongre salonlarımıza bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz

Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz

Anadolu Kadınları Müdafai Vatan Cemiyeti, bu derneği Vali Reşit Paşa'nın hanımı Melek Hanımın başkanlıığında Sivaslı kadınlar kurmuştur. Kadınlarımız Kara günler için sakladıkları ne varsa bu cemiyete vererek milli mücadelede biz de varız demiştir.

Kongrede delegelerin bir kısmı eldeki imkanlarla kurtuluş savaşı vermenin güç olacağını düşünüyordu, Amerika mandasına girmenin en mantıklı yol olacağını dile getirenler vardı. Ermeni meselesi üzerine inceleme yapmak üzere Anadolu’da bulunan bir Amerikalı subay da Sivas’a gelir, kulis yapar. Yapılan uzun tartışmaların sonucunda ya istiklal ya ölüm kararıyla manda fikri tarihe gömülür.

Türkiye manda tartışmalarını Sivas’ta kapattı ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti. Bugün de bazılarının başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, ülkenin menfaatleri başkadır. Kendi medeniyetinize yabancılaştığınızda İstiklal Marşı’nda ifade edilen ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz.

Hatta kendinizi doğrudan milleti,n iradesine kast eden darbecilerle aynı çizgiye gelmiş olarak görebilirsiniz. Misak-ı Milli’nin ne olduğunu bilmeyen biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor.

Ramazan bayramına kadar YHT’yi inşallah Sivas’ımıza vardıracağız. Bazıları Sivas’a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa benim Ahmed’im Mehmedim de bu hızlı trene binecektir.

İnşallah 2023’te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz.''