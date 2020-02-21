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  3. Başkan Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti ve Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. 

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.


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