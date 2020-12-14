14 Aralık 2020 Pazartesi 20:37 | Son Güncelleme:
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Son dakika haberleri... "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Aralık-4 Ocak arası 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21’den, 4 Ocak saat 05’e kadar kesintisiz uygulanacaktır."