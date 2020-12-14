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  • Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
14 Aralık 2020 Pazartesi 20:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son dakika haberleri... "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Aralık-4 Ocak arası 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21’den, 4 Ocak saat 05’e kadar kesintisiz uygulanacaktır."

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