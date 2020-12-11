Son Dakika: Bursa ve Balıkesir'de 4.1 şiddetinde deprem oldu

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin saatini 17.37 olarak açıklarken, Balıkesir'deki depremin yerin 7 kilometre Bursa'daki depremin ise 11 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.