11 Aralık 2020 Cuma 17:46 | Son Güncelleme:
Son Dakika: Bursa ve Balıkesir'de 4.1 şiddetinde deprem oldu
AKSAM.COM.TR
Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremlerin saatini 17.37 olarak açıkladı.
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD depremin saatini 17.37 olarak açıklarken, Balıkesir'deki depremin yerin 7 kilometre Bursa'daki depremin ise 11 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.