Son dakika... Bakan Varank'tan kalkınma mesajı: "Hiçbir yaptırım bizi yolumuzdan döndüremez"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un kalkınmasına yönelik kaynak destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a 458 milyon lira kaynak aktarımının gerçekleştirileceğini şu sözlerle kaydetti:

"458 Milyon liralık bir kaynağı İstanbul'un kalkınması için kullandıracağız. Çocuklara ve gençlere destek vereceğiz."

"YAPTIRIMLAR BİZİ YILDIRAMAZ"

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin de değerlendirme yapan Bakan Varank, "Yaptırımlar bizi yıldıramaz, o zamanlar geride kaldı. Aksine yaptırımlar bizi ev sahibi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut yaptırım kararından önce, bir süredir mücadele içerisinde olunduğunun altını çizen Varank, "ABD yaptırımı bir resmi yaptırım ama biz aslında bir süredir örtülü örtüsüz bir yaptırım ile mücadele ediyoruz. Hiçbir yaptırım bizi yolumuzdan döndüremez. Zira Türkiye, üretim kalitesi ve lojistikteki başarısı ile Çin'e kadar ihracat yapar duruma geldi." dedi.