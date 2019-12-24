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  3. Bakan Kurum'dan çok önemli Kanal İstanbul açıklaması! 'İBB'nin çekilme hakkı yok'

Bakan Kurum'dan çok önemli Kanal İstanbul açıklaması! 'İBB'nin çekilme hakkı yok'

Bakan Kurum'dan çok önemli Kanal İstanbul açıklaması! 'İBB'nin çekilme hakkı yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB'nin Kanal İstanbul projesinden tek taraflı çekilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, 'İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok. 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Güzergah üzerinde arsa rantına müsade etmedik.  Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir.' dedi


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