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  3. Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'te TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin 'Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor; biz kendi askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: 

"El Salvador Ankara’da büyükelçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız".

İDLİB'DE TSK KONVOYUNA SALDIRI

"Rus muhataplarımızla temasa geçtik."

" 9. Gözlem Noktası'nı bir yere taşımak gibi bir niyetimiz yok, arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor.

"Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizn güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten Eylül ayında biliyorsunuz üçlü zirve gerçekleşecek. (Türkiye- Rusya-İran)

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ

"ABD'den yetkililer gelmeye başladılar çalışmalar sürüyor."

"Her konuda anlaştık dersek olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olmazsa bizim kendi planımız, oraya girme konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir."

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