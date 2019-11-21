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  3. Bakan Akar'dan flaş açıklamalar: F-35'lerin 4’ünü fiilen teslim aldık, S-400 çalışacak

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar: F-35'lerin 4’ünü fiilen teslim aldık, S-400 çalışacak

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar: F-35'lerin 4’ünü fiilen teslim aldık, S-400 çalışacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "5 F-35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." ifadelerini kullandı.

MKE'nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, şunları söyledi:

"MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.

Akar, şunları kaydetti:

"31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur."

S-400 SÜRECİ

S-400 sürecine ilişkin bilgiler de veren Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız." dedi.

(AA)


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