Bakan Akar son durumu paylaştı: 30 ihlal gerçekleşti, aynı ölçüde karşılık verildi

Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda çekilme sürecinde yaşananları anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son bilgileri telefon bağlantısı ile katıldığı bir televizyon programında paylaştı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ 125 ARAÇ İLE RASULAYN’DAN ÇIKIŞ YAPTI"

Akar, terör örgütünün 125 araç ile Rasulayn’dan çıkış yaptığını ve çıkışlarına devam ettiğini belirtti.

"30 KEZ İHLAL YAPILDI"

Örgütün bu süreçte 30 kez ihlal yaptığını ve yapılan ihlallere aynı ölçüde karşılık verildiğini söyleyen Akar, “Biz bu süreçte sözümüze sahip çıkıyoruz. Karşı tarafın da sözüne sahip çıkması gerekiyor” dedi.

"Kimyasal silah kullanmamız söz konusu değildir"

Bakan Akar, uluslararası bazı medya kuruluşlarındaki yalan haberlere “Kimyasal silah kullanmamız söz konusu değildir” şeklinde yanıt verdi.