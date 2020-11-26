Son dakika: Bakan Akar: Fransa, Karabağ konusunda sorunun bir parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosu'nun kararına ilişkin "Fransa'nın, Karabağ konusunda çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Bakan Akar, Batı'nın Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler" diye konuştu.

Akar, Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması hakkında ise "Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." dedi.