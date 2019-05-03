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  3. Son dakika: AYM'den Ilıcak, Altan ve Bulaç kararı

Son dakika: AYM'den Ilıcak, Altan ve Bulaç kararı

Son dakika: AYM'den Ilıcak, Altan ve Bulaç kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davası sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yaptıkları bireysel başvuruları reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ahmet Hüsrev Altan, Ali Bulaç ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını ele almak üzere toplandı.

"Uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi.

Eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Nazlı IIıcak'ın bireysel başvurusu, öğleden sonra görüşülmeye devam edilecek.

(AA)

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