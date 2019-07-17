Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı İşgal girişimi davasında 76 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, 43 sanığa müebbet, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

708 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM bulunuyor.

(AA)