27 Ocak Ankara'da deprem mi oldu? Ankara son dakika deprem haberleri...

Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? sorusu armaa motorunda yoğun oalrak aranıyor. Ankara'daAkyurt'ta saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.Depremi hissedenler Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? merak ediyor. İşte yanıtı..

SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'da saat 13:51'de merkez üssü Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu depremden 9 dakika sonra, aynı bölgede saat 14:00'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

ANKARA DEPREM TWEETLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE

Ankara Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hepimize geçmiş olsun #Ankara #Deprem

Geçmiş Olsun Ankara Tedbirli Olmakta Fayda Var! #Deprem

#deprem #Ankara #Türkıye yüce allah her türlü kaza ve beladan korusun

#Ankara'da 10 dakika arayla iki #deprem olmuş 3.9 ve 3.3 sesi duydum ama çok hissetmedim Allah'ım ülkemizi Afetlerden koru Amin

Geçmiş olsun Ankara #deprem

İstanbul’da 3.1 ve Ankarada 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölge halkına geçmiş olsun.Allah daha büyüklerini yaşatmasın #istanbul #Ankara #deprem