Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9467
  • 6,5558
  • 301.895
  • 121151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 27 Ocak Ankara'da deprem mi oldu? Ankara son dakika deprem haberleri...

27 Ocak Ankara'da deprem mi oldu? Ankara son dakika deprem haberleri...

27 Ocak Ankara'da deprem mi oldu" Ankara son dakika deprem haberleri...

Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? merak ediyor. İşte yanıtı..

Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? sorusu armaa motorunda yoğun oalrak aranıyor. Ankara'daAkyurt'ta saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.  Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.Depremi hissedenler Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? merak ediyor. İşte yanıtı..

KANDİLLİ SON DEPREM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'da saat 13:51'de merkez üssü Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu depremden 9 dakika sonra, aynı bölgede saat 14:00'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

ANKARA DEPREM TWEETLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE

Ankara Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hepimize geçmiş olsun #Ankara #Deprem

Geçmiş Olsun Ankara Tedbirli Olmakta Fayda Var! #Deprem

#deprem #Ankara #Türkıye yüce allah her türlü kaza ve beladan korusun

#Ankara'da 10 dakika arayla iki #deprem olmuş 3.9 ve 3.3 sesi duydum ama çok hissetmedim Allah'ım ülkemizi Afetlerden koru Amin  

Geçmiş olsun Ankara #deprem

İstanbul’da 3.1 ve Ankarada 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölge halkına geçmiş olsun.Allah daha büyüklerini yaşatmasın  #istanbul #Ankara #deprem


'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
'Gerçekten çok üzgünüm'
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
Ramo dizisinde sürpriz gelişme
<p>Caspian Airlines´a ait bir yolcu uçağının neden acil iniş yaptığı bilinmezken olayda ölen ve yara

İran´da Bir Yolcu Uçağı Şehir Merkezindeki Karayoluna Acil İniş Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balık tutmaya çıkıp, kayıp hazineyi buldular!

Çin'den korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor!