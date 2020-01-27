27 Ocak Ankara'da deprem mi oldu? Ankara son dakika deprem haberleri...
Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? merak ediyor. İşte yanıtı..
Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? sorusu armaa motorunda yoğun oalrak aranıyor. Ankara'daAkyurt'ta saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.Depremi hissedenler Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? merak ediyor. İşte yanıtı..
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SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'da saat 13:51'de merkez üssü Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu depremden 9 dakika sonra, aynı bölgede saat 14:00'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
ANKARA DEPREM TWEETLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE
Ankara Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hepimize geçmiş olsun #Ankara #Deprem
Geçmiş Olsun Ankara Tedbirli Olmakta Fayda Var! #Deprem
#deprem #Ankara #Türkıye yüce allah her türlü kaza ve beladan korusun
#Ankara'da 10 dakika arayla iki #deprem olmuş 3.9 ve 3.3 sesi duydum ama çok hissetmedim Allah'ım ülkemizi Afetlerden koru Amin
Geçmiş olsun Ankara #deprem
İstanbul’da 3.1 ve Ankarada 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölge halkına geçmiş olsun.Allah daha büyüklerini yaşatmasın #istanbul #Ankara #deprem