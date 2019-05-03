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  3. SON DAKİKA: Ankara'da 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA: Ankara'da 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA: Ankara'da 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 62'si görevde 82 astsubay için gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29 deniz astsubay ile 53 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 62'sinin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Gözaltı işlemleri devam ediyor.  

BAŞKENTTE BYLOCK OPERASYONU 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 10 kişiden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

(AA-İHA)

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