Son dakika akşam haberleri: Sinemalar kapatıldı mı? Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinemaseverlerin merak ettiği “Sinemalar kapatıldı mı?” sorusu yanıt buldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Alınan yeni tedbirleri ve kısıtlamaları duyuran Erdoğan sinemalar ile ilgili alınan kararı açıkladı.



SİNEMALAR KAPATILDI MI?

Sinemalar kapatılacak mı sorusu düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.