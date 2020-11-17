17 Kasım 2020 Salı 20:23 | Son Güncelleme:
Son dakika akşam haberleri: Sinemalar kapatıldı mı? Sinemalar ne zaman açılacak?
Son Dakika Haberleri.. Tüm Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrilirken toplantı sona erdi. Sinemalar ile ilgili kısıtlama kararları da yakından takip edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Peki, Sinemalar kapatıldı mı? Sinemalar ne zaman açılacak?
Sinemaseverlerin merak ettiği “Sinemalar kapatıldı mı?” sorusu yanıt buldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Alınan yeni tedbirleri ve kısıtlamaları duyuran Erdoğan sinemalar ile ilgili alınan kararı açıkladı.
SİNEMALAR KAPATILDI MI?
Sinemalar kapatılacak mı sorusu düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.