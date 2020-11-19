Son dakika: AK Partili Turan'dan Alattin Çakıcı yorumu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilerle sohbetinde Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajları ile ilgili değerlendirme yaptı.

TRT Haberin haberine göre, konuyla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını açıklayan Turan, "Hakaret, tehdit, küfür ve kötü söz kimden gelirse yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk herkese adil uygulanmalıdır AK Parti olarak duruşumuz budur. İlkemiz bellidir hukukun gereğidir. Kişiye mahsus bir duruştan bahsetmiyorum. İlkesel duruştan bahsediyorum" dedi.

"CHP'NİN SUÇÜSTÜ YAKALANMASININ ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABASI"



Konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini dile getiren Turan, CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını savundu:

"Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır."

"ÇAKICI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA HAKARET ETMİŞTİ"



Çakıcı'nın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu duruma sessiz kaldığını dile getiren Turan, "Siz Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? İnsanın hayatı ilkeli duruşu kadar kıymetlidir. Kılıçdaroğlu’na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın Erdoğan’a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın" değerlendirmesini yaptı.