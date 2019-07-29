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  3. Son dakika... AK Parti'li Meclis üyesini ve yeğenini şehit eden terörist yakalandı

Son dakika... AK Parti'li Meclis üyesini ve yeğenini şehit eden terörist yakalandı

Son dakika... AK Parti'li Meclis üyesini ve yeğenini şehit eden terörist yakalandı

Erzurum'da 300 bin lira ödülle gri listede yer alan terörist yakalandı. Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

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