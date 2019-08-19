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  3. Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları yeniden işe alındı

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine göreve gelen Mardin Valisi Mustafa Yaman, belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından ilk iş olarak işten çıkarılan şehit yakınlarını yeniden işe aldı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Görevden almaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede söz konusu isimlerin terör örgütüne verdiği destek belgeleriyle kamuoyuyla paylaşıldı.

İLK İŞ ŞEHİT YAKINLARINI İŞE GERİ ALDI

İçişleri Bakanlığı'nın adımının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kentin valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman atandı. Yaman, HDP'lilerden teslim aldığı belediyede ilk iş olarak Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan 11 şehit yakınını işe aldı. HDP döneminde işten çıkarılan işçilerin tamamının, önümüzdeki günlerde kayyum tarafından yeniden işe alınacağı öğrenildi.

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