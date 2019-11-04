Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7332
  • 6,3893
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için karar verildi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için karar verildi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için karar verildi

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi.

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi. 

Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>ATV´de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol

İlk Soruda Elendi! Sosyal Medyanın Diline Düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı

Katar polisi 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor!