Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için karar verildi
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi.
Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
(AA)