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  3. Son dakika... Adana'da çığ felaketi! Valilik açıkladı: 1 kişi öldü, bir kişi kayıp

Son dakika... Adana'da çığ felaketi! Valilik açıkladı: 1 kişi öldü, bir kişi kayıp

Son dakika... Adana'da çığ felaketi! Valilik açıkladı: 1 kişi öldü, bir kişi kayıp

Son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesi Armutoluğu yaylasında çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayboldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

Çığ sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarıldı.

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.


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