Son dakika... Adana'daki FETÖ operasyonunda 27 asker için gözaltı kararı verildi

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.