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28 Mayıs 2019 Salı 07:44 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:14

Son dakika... Adana'daki FETÖ operasyonunda 27 asker için gözaltı kararı verildi

Son dakika... Adana'daki FETÖ operasyonunda 27 asker için gözaltı kararı verildi

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)

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