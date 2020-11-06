06 Kasım 2020 Cuma 17:46 | Son Güncelleme:
Son Dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karalar, "Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim." dedi.
Tedavisine hemen başlandığını kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, "Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.