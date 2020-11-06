  • $8,5106
  • 10,12
  • 532.631
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Son Dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
06 Kasım 2020 Cuma 17:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karalar, "Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim." dedi.

Tedavisine hemen başlandığını kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, "Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

6 Kasım 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kendi oyuncu koltuğunu kendiniz yapın

Van Gölü çekilince Osmanlı dönemine ait iskele kalıntısı ortaya çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.