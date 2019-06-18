Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400/F-35 mektubuna yanıt gönderildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır." denildi.

Mektupta ayrıca, karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.