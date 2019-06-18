Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8354
  • 6,534
  • 253.185
  • 93.893
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400/F-35 mektubuna yanıt gönderildi

Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400/F-35 mektubuna yanıt gönderildi

Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400/F-35 mektubuna yanıt gönderildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır." denildi.

Mektupta ayrıca, karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
<p>Küçükçekmece Belediyesi´nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerle ağaç budamayı deneyimle

Ağaç Budamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Ünlü isimlerin bedelli askerlik paylaşımları