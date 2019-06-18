Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400/F-35 mektubuna yanıt gönderildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi."
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır." denildi.
Mektupta ayrıca, karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.