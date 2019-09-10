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  3. Son dakika... ABD'li komutanlar Genelkurmay'ı ziyaret edecek

Son dakika... ABD'li komutanlar Genelkurmay'ı ziyaret edecek

Son dakika... ABD'li komutanlar Genelkurmay'ı ziyaret edecek

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir.

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