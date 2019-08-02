Son dakika... ABD ile Barış Koridoru görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi. Aksoy, "3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" diye konuştu.