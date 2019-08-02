ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ikinci müşterek çalışmanın tarihi belli oldu.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet 22 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.