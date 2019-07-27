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  3. 70 milyon TL'lik Milli Piyango biletiyle ilgili şok iddia! Savcılığa başvurdu

70 milyon TL'lik Milli Piyango biletiyle ilgili şok iddia! Savcılığa başvurdu

70 milyon TL'lik Milli Piyango biletiyle ilgili şok iddia! Savcılığa başvurdu

İstanbul'da bir kişi, Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin vurduğu biletinin çalındığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı 70 milyon liralık büyük özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kişi henüz ortaya çıkmazken, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öne süren bir kişi, biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İsmi açıklanmayan 8 çocuklu adam, evine giren hırsızın bileti ve bazı fotoğrafları çaldığını öne sürdü.

Başvuruda bulunan kişi, biletin arkasında adı soyadı ve imzasının bulunduğunu söyledi. Başvuru üzerine, başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi'ne sorduğu, kurumun "Ödenmedi" cevabını verdiği de gelen bilgiler arasında.

GURBETÇİ VATANDAŞ 'BİLET BENİM' DEMİŞTİ

197 gün sonra Milli Piyango İdaresi'ni arayan bir kişi 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söylemişti. İsmini vermek istemeyen ve gurbetçi olarak Avrupa'da yaşadığını söyleyen talihli, İstanbul'a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ve ilk uçakla Ankara'ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletmişti

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